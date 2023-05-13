СБУ разоблачила "детективов", продававших конфиденциальную информацию

СБУ задержала в Киеве двух «частных детективов», торговавших конфиденциальной информацией из государственных баз данных. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала деятельность частных "детективов", продававших информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.

Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, незаконную деятельность организовал бывший следователь одного из киевских райотделов милиции, который отказался проходить аттестацию в ряды полиции и в 2015 году уволился из правоохранительного органа.

После этого он со своим знакомым создал частное детективное агентство.

СБУ задержала в Киеве двух "частных детективов", торговавших конфиденциальной информацией из государственных баз данных. Фото: СБУ

"Под видом легального бизнеса они собирали для своих клиентов конфиденциальную информацию о других гражданах, в том числе, получали данные, хранящиеся в государственных реестрах. Для этого "в темную" использовали собственные связи среди чиновников и представителей правоохранительных органов", — говорят в СБУ.

Стоимость "досье" на одного человека достигала от 800 до 2,6 тыс. дол. В зависимости от объема персональных данных и срочности.

СБУ задержала в Киеве двух "частных детективов", торговавших конфиденциальной информацией из государственных баз данных. Фото: СБУ

СБУ задержала в Киеве двух "частных детективов", торговавших конфиденциальной информацией из государственных баз данных. Фото: СБУ

"Например, в "развернутые анкеты", кроме паспортных данных граждан, входила информация о номерах их телефонов и автомобилей, а также сведения о пересечении границы и совершении админправонарушений. Сотрудники СБУ задержали обоих "детективов" во время получения ими второй части денег за "папку" "с учредительными данными на жителя столицы. Во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности", — говорят следователи.

В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила новые факты преступной деятельности бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене. В частности, он сотрудничал с ФСБ и соратником главы Чечни Рамзана Кадырова.

А также СБУ проводит следственные действия в Одесской ОВА. Как отмечается, визит Службы безопасности в Одесскую областную военную администрацию связан с делом по закупке опасных консервов для жителей Николаевской области. Гуманитарные товары закупили по завышенной цене.