В Україні засудили бойовика "ЛНР", який переховувався під виглядом переселенця

Засідання суду, на якому засудили затриманого. Фото: СБУ

Завдяки Службі безпеки України вісім років за ґратами проведе бойовик так званої "ЛНР". Він переховувався у Київській області та називав себе переселенцем.

Про це повідомляє СБУ.

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Засудження бойовика терористичної організації

Зловмисником виявився уродженець міста Довжанськ Луганської області. У 2017 році фігурант добровільно приєднався до складу підконтрольної окупантам РФ так званої "народної міліції ЛНР".

Правопорушника призначили старшим стрілком. На цій "посаді" бойовик так званої "ЛНР" брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході України.

"Також ватажки незаконних збройних формувань залучали його до ремонту військової техніки. Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали правопорушника ще у червні 2021 року в Київській області.

Затриманий бойовик так званої "ЛНР". Фото: СБУ

Як покарали зловмисника

За матеріалами СБУ, фігуранта визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд призначив фігуранту вісім років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Черкаській області кіберфахівці Служби безпеки викрили "тіктокера", який поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Йому загрожує тюремне ув'язнення.

Також ми писали, що на Донеччині СБУ затримала двох зрадників, які працювали на росіян. Чоловіки збирали і передавали ворогу інформацію про підрозділи Сил оборони в регіоні, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Додамо, у Запорізькій області виявили цілу агентурну мережу. Зрадники, які співпрацювали із ФСБ, слідкували за командуванням Сил оборони та СБУ, готуючи їх ліквідацію.