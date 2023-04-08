В Украине будут судить директора школы из Запорожья, которая перешла на сторону врага
Директора школы из Запорожья будут судить за государственную измену. Она сразу перешла на сторону врага во время временной оккупации Бердянска. Фигурантка возглавила общеобразовательное учреждение №11.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности
Следователи Национальной полиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором школы. После временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город. Фигурантка сразу пошла на сотрудничество с россиянами.
Женщина стала директором одной из местных школ. Правонарушительница обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам рф.
"Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, корректировавшего российские ракетные удары по школам Николаева. Фигурант проведет за решеткой восемь лет.
Также мы писали, что СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".
Добавим, Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.