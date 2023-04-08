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В Украине будут судить директора школы из Запорожья, которая перешла на сторону врага

8 апреля 2023 14:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Директора школы из Запорожья будут судить за государственную измену. Она сразу перешла на сторону врага во время временной оккупации Бердянска. Фигурантка возглавила общеобразовательное учреждение №11.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности

Следователи Национальной полиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором школы. После временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город. Фигурантка сразу пошла на сотрудничество с россиянами.

Женщина стала директором одной из местных школ. Правонарушительница обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам рф.

"Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, корректировавшего российские ракетные удары по школам Николаева. Фигурант проведет за решеткой восемь лет.

Также мы писали, что СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".

Добавим, Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.

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