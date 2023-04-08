СБУ затримала коригувальника ракетних ударів рф по школах у Миколаєві: як його покарають
Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував російські ракетні удари по школах Миколаєва. Фігурант проведе за ґратами вісім років.
Про це повідомляє СБУ.
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"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС рф (більш відомого як ГРУ). Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини", — йдеться у повідомленні.
Саме за його "наводкою" росіяни здійснили ракетний удар по двох місцевих школах. Внаслідок атаки обидві будівлі були повністю зруйновані.
Правоохоронці затримали правопорушника в серпні минулого року, однак лише зараз йому призначили покарання.
За даними слідства, фігурантом виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру.
Після початку повномасштабного вторгнення воєнна розвідка рф дистанційно залучила коригувальника до співпраці.
"У поле зору ГРУ він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії рф", — розповіли в СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання коригувальника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.
На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями КК України:
- Ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
- ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Нагадаємо, СБУ ліквідувала у Кропивницькому ботоферму. Вона створила понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України.
Також ми писали, що СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".