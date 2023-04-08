Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow СБУ затримала коригувальника ракетних ударів рф по школах у Миколаєві: як його покарають arrow

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів рф по школах у Миколаєві: як його покарають

8 квітня 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затримання правопорушника/Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував російські ракетні удари по школах Миколаєва. Фігурант проведе за ґратами вісім років.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Деталі

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС рф (більш відомого як ГРУ). Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини", — йдеться у повідомленні.

Саме за його "наводкою" росіяни здійснили ракетний удар по двох місцевих школах. Внаслідок атаки обидві будівлі були повністю зруйновані.

Правоохоронці затримали правопорушника в серпні минулого року, однак лише зараз йому призначили покарання.

За даними слідства, фігурантом виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру.

Після початку повномасштабного вторгнення воєнна розвідка рф дистанційно залучила коригувальника до співпраці.

"У поле зору ГРУ він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії рф", — розповіли в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання коригувальника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

СБУ

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями КК України:

  • Ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, СБУ ліквідувала у Кропивницькому ботоферму. Вона створила понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України.

Також ми писали, що СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB