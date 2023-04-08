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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов рф по школам в Николаеве: как его накажут

8 апреля 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Задержание правонарушителя/Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала мужчину, корректировавшего российские ракетные удары по школам Николаева. Фигурант проведет за решеткой восемь лет.

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора главного управления генерального штаба ВС рф (более известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области", — говорится в сообщении.

Именно по его "наводке" россияне нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате атаки оба здания были полностью разрушены.

Правоохранители задержали правонарушителя в августе прошлого года, однако только сейчас ему назначили наказание.

По данным следствия, фигурантом оказался бывший начальник службы охраны одного из инфраструктурных объектов областного центра.

После начала полномасштабного вторжения военная разведка рф дистанционно привлекла корректировщика к сотрудничеству.

"В поле зрения ГРУ он попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где неоднократно публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии рф", — рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства корректировщика обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

СБУ

На основании доказательств, собранных сотрудниками СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям УК Украины:

  • Ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму. Она создала более 3 тысяч фейковых аккаунтов для информационных диверсий против Украины.

Также мы писали, что СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".

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