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У Кропивницькому СБУ ліквідували ботоферму з фейковими акаунтами для інформдиверсій рф: деталі

7 квітня 2023 12:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Розкриття колаборанта, який створював фейкові акаунти для диверсій рф
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

СБУ ліквідувала у Кропивницькому ботоферму. Вона створила понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України.

Про це інформує СБУ.

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Фейкові акаунти рф

7 квітня, Служби безпеки України нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб. У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого "осередку".

Колаборантом виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення. Там він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через "даркнет". Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру.

СБУ

СБУ встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Середня вартість одного боту – 200 грн.

СБУ

Його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти. Боти потрібні були агресору для "розгону" дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони. Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни.

СБУ

Під час обшуку в орендованому помешканні фігуранта виявлено:

  • комп’ютерну техніку
  • спеціалізоване обладнання
  • 3 тис. SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала чергову учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області. Вона збирала для росіян розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

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