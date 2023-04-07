СБУ затримала агентку рф, яка скоригувала ракетний удар по школі в Донецькій області

Правоохоронці та російська агентка/Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чергову учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області. Вона збирала для росіян розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

Про це повідомляє СБУ.

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Фігурантка також передавала окупантам координати місцевих шкіл і дитячих садочків.



Саме за її "наводкою" війська рф здійснили ракетний удар по школі у серпні минулого року. Внаслідок атаки було зруйновано будівлю навчального закладу.

"Після ворожих обстрілів агентка виходила на місце події та фіксувала наслідки, про які потім "звітувала" російській спецслужбі. За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка прифронтового українського міста, яка була завербована ФСБ після початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Під час виконання злочинних завдань правопорушниця передавала росіянам локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.



У разі захоплення регіону окупанти обіцяли фігурантці "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації.



При обшуку за місцем проживання жінки виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з росіянами.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".

Також ми писали, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївської області. Вони очолювали окупаційні органи росіян під час тимчасової окупації Снігурівки.