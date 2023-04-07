СБУ задержала агента рф, которая скорректировала ракетный удар по школе в Донецкой области

Правоохранители и российская агент/Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную участницу разветвленной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области. Она собирала для россиян разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорске, Константиновке и Торецке.

Об этом сообщает СБУ.

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Фигурантка также передавала оккупантам координаты местных школ и детских садов.



Именно по ее "наводке" войска рф нанесли ракетный удар по школе в августе прошлого года. В результате атаки было разрушено здание учебного заведения.

"После вражеских обстрелов агентка выходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе. По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница прифронтового украинского города, которая была завербована ФСБ после начала полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Во время выполнения преступных задач правонарушительница передавала россиянам локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.



В случае захвата региона оккупанты обещали фигурантке "должность" в рядах местной оккупационной администрации.



При обыске по месту жительства женщины обнаружены мобильные телефоны, используемые для коммуникации с россиянами.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Ей избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".

Также мы писали, что Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.