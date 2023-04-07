В Кропивницком СБУ ликвидировали ботоферму с фейковыми аккаунтами для информдиверсий: детали

Раскрытие коллаборанта, создававшего фейковые аккаунты для диверсий рф

СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму. Она создала более 3 тысяч фейковых аккаунтов для информационных диверсий против Украины.

Об этом информирует СБУ.

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Фейковые аккаунты рф

7 апреля Службы безопасности Украины нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, которая действовала в пользу российских спецслужб. В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки".

Коллаборантом оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения. Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через "даркнет". Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра.





СБУ установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн. Средняя стоимость одного бота – 200 грн.





Его "клиентами" являлись представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны. Таким образом, враг пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах Украины в условиях войны.





При обыске в арендованном доме фигуранта обнаружено:

компьютерную технику

специализированное оборудование

3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную участницу разведывательной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области. Она собирала для россиян разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорске, Константиновке и Торецке.