В Кропивницком СБУ ликвидировали ботоферму с фейковыми аккаунтами для информдиверсий: детали
СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму. Она создала более 3 тысяч фейковых аккаунтов для информационных диверсий против Украины.
Об этом информирует СБУ.
Фейковые аккаунты рф
7 апреля Службы безопасности Украины нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, которая действовала в пользу российских спецслужб. В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки".
Коллаборантом оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения. Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через "даркнет". Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра.
СБУ установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн. Средняя стоимость одного бота – 200 грн.
Его "клиентами" являлись представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны. Таким образом, враг пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах Украины в условиях войны.
При обыске в арендованном доме фигуранта обнаружено:
- компьютерную технику
- специализированное оборудование
- 3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную участницу разведывательной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области. Она собирала для россиян разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорске, Константиновке и Торецке.