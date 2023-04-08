В Україні судитимуть директорку школи із Запоріжжя, яка перейшла на бік ворога
Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду. Вона відразу перейшла на бік ворога під час тимчасової окупації міста Бердянськ. Фігурантка очолила загальноосвітній заклад №11.
Про це повідомляє Національна поліція України.
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Слідчі Національної поліції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі й була директоркою школи. Після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто. Фігурантка відразу пішла на співпрацю із росіянами.
Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл. Правопорушниця забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами рф.
"Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував російські ракетні удари по школах Миколаєва. Фігурант проведе за ґратами вісім років.
Також ми писали, що СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".
Додамо, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївської області. Вони очолювали окупаційні органи росіян під час тимчасової окупації Снігурівки.