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В Україні судитимуть директорку школи із Запоріжжя, яка перейшла на бік ворога

8 квітня 2023 14:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директорку школи із Запоріжжя судитимуть за державну зраду. Вона відразу перейшла на бік ворога під час тимчасової окупації міста Бердянськ. Фігурантка очолила загальноосвітній заклад №11.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі

Слідчі Національної поліції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі й була директоркою школи. Після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто. Фігурантка відразу пішла на співпрацю із росіянами. 

Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл. Правопорушниця забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами рф.

"Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував російські ракетні удари по школах Миколаєва. Фігурант проведе за ґратами вісім років.

Також ми писали, що СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".

Додамо, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївської області. Вони очолювали окупаційні органи росіян під час тимчасової окупації Снігурівки. 

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