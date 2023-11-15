В Сербии не будут экстрадировать экс-генерала Наумова из-за слов Зеленского — подробности

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Фото: Схемы

В Сербии отказали Украине экстрадировать бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова из-за слов президента Владимира Зеленского о "предателе". Речь идет о возможной государственной измене Наумова, расследование которой проводили украинские правоохранители.

Об этом сообщает BBC News Украина.

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Что говорят правоохранители

По информации журналистов, в Государственном бюро расследований им сообщили, что следователи проверяют Наумова уже больше года, а подозрения в государственной измене не объявляют из-за нехватки доказательств.

Судебный процесс над Андреем Наумовым. Фото: BBC News Украина

Кроме того, в решении суда Сербии говорится, что Зеленский лишил его звания бригадного генерала, не объяснив причины.

Также сербские правоохранители вспоминают и видеообращение президента Украины в начале полномасштабного вторжения, где он говорит, что Наумов является "изменником".

Аргументы от сербской стороны

Именно такие аргументы предоставила сербская сторона, чтобы не экстрадировать бывшего чиновника.

"Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении назвал подсудимого изменником, но и лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины. Такое заявление было предвзято и побудило общество считать, что он предатель еще до решения суда. А это грозит его безопасности в случае экстрадиции", — говорится в решении суда.

Что известно о деле Андрея Наумова

Как известно, 29 сентября Высший суд города Ниш (Сербия) приговорил Андрея Наумова к году лишения свободы в деле относительно отмывания денег.

Его адвокат утверждает, что сторона защиты будет оспаривать такое решение.

СМИ ранее сообщали, что Россия может приютить бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, если он будет свидетельствовать против Зеленского. Наумов в Украине подозревается в госизмене и содействии захвату ЧАЭС оккупантами.

Отмечается, что Наумов скрылся из Украины и жил несколько месяцев в Германии. Он смог пересечь границы Европейского Союза с незадекларированным имуществом и попасть в Сербию, однако там он был задержан уже 7 июня 2022 года.

Напомним, бывшего народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.