В Сербії не будуть екстрадувати ексгенерала Наумова через слова Зеленського — подробиці

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Фото: Схеми

У Сербії відмовили Україні екстрадувати колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова через слова президента Володимира Зеленського про "зрадника". Йдеться про можливу державну зраду Наумова, розслідування якої проводили українські правоохоронці.

Про це повідомляє BBC News Україна.

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Що кажуть правоохоронці

За інформацією журналістів, у Державному бюро розслідувань їм повідомили, що слідчі перевіряють Наумова вже більше року, а підозру в державній зраді не оголошують через те, що не вистачає доказів.

Судовий процес над Андрієм Наумовим. Фото: BBC News Україна

Крім того, у рішенні суду Сербії йдеться про те, що Зеленський позбавив його звання бригадного генерала, не пояснивши причини.

Також сербські правоохоронці згадують і відеозвернення президента України на початку повномасштабного вторгнення, де він каже, що Наумов є "зрадником".

Аргументи від сербської сторони

Саме такі аргументи надала сербська сторона, аби не екстрадувати колишнього посадовця.

"Було враховано не тільки те, що президент України в публічному зверненні назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини. Така заява була упередженою і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це загрожує його безпеці в разі екстрадиції", — йдеться у рішенні суду.

Що відомо про справу Андрія Наумова

Як відомо, 29 вересня Вищий суд міста Ніш (Сербія) засудив Андрія Наумова на рік позбавлення волі у справі щодо відмивання грошей.

Його адвокат стверджує, що сторона захисту буде оскаржувати таке рішення.

ЗМІ раніше повідомляли, що Росія може прихистити колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якщо той свідчитиме проти Зеленського. Наумова в Україні підозрюють у держзраді та сприянню захоплення ЧАЕС окупантами.

Зазначається, що Наумов втік з України та жив декілька місяців у Німеччині. Він зміг перетнути кордони Європейського Союзу з незадекларованим майном та потрапити до Сербії, проте там його затримали вже 7 червня 2022 року.

Нагадаємо, колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України.