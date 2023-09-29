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У Сербії визнали винним ексгенерала СБУ у відмиванні грошей, — ЗМІ

29 вересня 2023 22:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Сербії визнали винним ексгенерала СБУ у відмиванні грошей, — ЗМІ
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов на суді в Сербії. Фото: "Радіо.Свобода"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вищий суд міста Ниш на півдні Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Адвокати засудженого з рішенням суду не згідні.

Про це повідомляє балканський відділ "Радіо.Свобода".

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Як проходили події з Наумовим

Адвокат експосадовця Мілан Петрович заявив, що здивований вироком і планує оскаржувати рішення.

"Ми вважаємо, що немає абсолютно жодних підстав для засудження за відмивання грошей, тому що Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", — сказав Петрович.

За словами правозахисника, також очікується рішення Апеляційного суду в Ниші щодо запиту України про екстрадицію Наумова в іншому провадженні. 

Історія з арештом Наумова

Зазначимо, що Наумова заарештували в Сербії на початку червня минулого року разом з громадянином Німеччини Александром Акстом. За словами сербських правоохоронців, під час огляду автомобіля вони знайшли гроші та діаманти, і вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності. 

На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

У середині жовтня 2022 року Україна надіслала Сербії запит про екстрадицію посадовця. Але позасудова колегія Ниша відмовила. Україну Наумов покинув за лічені години до нападу Росії, а перед цим його звинуватили в посібництві ексголові відомства Івану Баканову та державній зраді.

Нагадаємо, що раніше президент Сербії Александар Вучич порівняв напад Росії на Україну з атакою НАТО на Бєлград. Натомість прем'єрка країни Ана Брнабич заявила про готовність Сербії допомагати Україні в її відновленні. 

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