У Сербії визнали винним ексгенерала СБУ у відмиванні грошей, — ЗМІ
Вищий суд міста Ниш на півдні Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Адвокати засудженого з рішенням суду не згідні.
Про це повідомляє балканський відділ "Радіо.Свобода".
Як проходили події з Наумовим
Адвокат експосадовця Мілан Петрович заявив, що здивований вироком і планує оскаржувати рішення.
"Ми вважаємо, що немає абсолютно жодних підстав для засудження за відмивання грошей, тому що Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", — сказав Петрович.
За словами правозахисника, також очікується рішення Апеляційного суду в Ниші щодо запиту України про екстрадицію Наумова в іншому провадженні.
Історія з арештом Наумова
Зазначимо, що Наумова заарештували в Сербії на початку червня минулого року разом з громадянином Німеччини Александром Акстом. За словами сербських правоохоронців, під час огляду автомобіля вони знайшли гроші та діаманти, і вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності.
На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.
У середині жовтня 2022 року Україна надіслала Сербії запит про екстрадицію посадовця. Але позасудова колегія Ниша відмовила. Україну Наумов покинув за лічені години до нападу Росії, а перед цим його звинуватили в посібництві ексголові відомства Івану Баканову та державній зраді.
Нагадаємо, що раніше президент Сербії Александар Вучич порівняв напад Росії на Україну з атакою НАТО на Бєлград. Натомість прем'єрка країни Ана Брнабич заявила про готовність Сербії допомагати Україні в її відновленні.