В Сербии признали виновным экс-генерала СБУ в отмывании денег, — СМИ

Эксгенерал СБУ Андрей Наумов на суде в Сербии Фото: "Радио.Свобода"

Высший суд города Ниш на юге Сербии приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Адвокаты осужденного с решением суда не согласны.

Об этом сообщает балканский отдел "Радио.Свобода".

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Адвокат экс-чиновника Милан Петрович заявил, что удивлен приговором и планирует обжаловать решение.

"Мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за отмывание денег, потому что Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", — сказал Петрович.

По словам правозащитника, также ожидается решение Апелляционного суда в Нише по запросу Украины об экстрадиции Наумова в другом производстве.

История с арестом Наумова

Отметим, что Наумов был арестован в Сербии в начале июня прошлого года вместе с гражданином Германии Александром Акстом. По словам сербских правоохранителей, во время осмотра автомобиля они нашли деньги и бриллианты, и они, как подозревается, происходят от преступной деятельности.

На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

В середине октября 2022 года Украина направила Сербии запрос об экстрадиции чиновника. Но внесудебная коллегия Ниша отказала. Украину Наумов покинул за считанные часы до нападения России, а перед этим он был обвинен в пособничестве экс-главе ведомства Ивану Баканову и государственной измене.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сравнил нападение России на Украину с атакой НАТО на Белград. В то же время премьер-министр страны Ана Брнабич заявила о готовности Сербии помогать Украине в ее восстановлении.