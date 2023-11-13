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Екснардепа Киву заочно засудили до 14 років тюрми

13 листопада 2023 14:04
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Екснардепа Киву заочно засудили до 14 років тюрми
Екснардеп Ілля Кива. Фото: Facebook Киви
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України. 

Про це повідомляє пресслужба Личаківського районного суду Львова

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Вирок для Киви

Сьогодні Личаківський районний суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі щодо екснардепа Іллі Киви. Політику-зраднику заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна. 

Загалом, екснардепа втікача засуджено за кількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
  • ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
  • ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
  • ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в той час, коли росЗМІ розганяли фейки про смерть керівника ГУР Кирила Буданова, Ілля Кива заявив, що Буданов нібито загинув унаслідок ракетного удару, а інтерв'ю дає його труп "через монтаж". 

Також ми писали, що Кива прирівняв російського диктатора Володимира Путіна до святого. 

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