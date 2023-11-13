Экс-нардепа Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Экс-нардеп Илья Кива. Фото: Facebook Кивы

Бывшего народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

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Приговор для Кивы

Сегодня Лычаковский районный суд Львова вынес обвинительный приговор по делу экс-нардепа Ильи Кивы. Политику-изменнику заочно назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией имущества.

В общем, экс-нардеп-беглец осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч.3 ст.109 ( публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),

и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации), ч.1 ст.111 ( государственная измена , то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины),

, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины), ч.2 ст. 436-1 ( публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима , совершенное лицом, являющимся представителем власти),

, совершенное лицом, являющимся представителем власти), ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в то время, когда российские СМИ разгоняли фейки о смерти руководителя ГУР Кирилла Буданова, Илья Кива заявил, что Буданов якобы погиб в результате ракетного удара, а интервью дает его труп "через монтаж".

Также мы писали, что Кива приравнял российского диктатора Владимира Путина к святому.