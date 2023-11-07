В Ивано-Франковске на улице внезапно умер военный —комментарий полиции

Военный, внезапно умерший на улице Ивано-Франковска. Фото: Telegram/Galka.if.ua

На одной из улиц в Ивано-Франковске недалеко от собственного дома нашли тело 27-летнего военного Андрея Войцеховского. Парень находился на войне с начала вторжения, а 1 ноября приехал в отпуск.

Об этом пишет Zaхid.net.

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2 ноября по ул. Иоанна Павла II вблизи подъезда дома в Ивано-Франковске нашли без сознания военнослужащего.

Несмотря на реанимационные мероприятия медиков, 27-летний парень скончался. По этому факту полиция начала расследование.

Известно, что военный с начала полномасштабного вторжения находился на фронте, а 1 ноября приехал в отпуск в родной город.

СМИ пишут, что в день смерти он пошел к товарищу помогать делать ремонт, но домой так и не вернулся. Поздним вечером к нему домой пришли правоохранители и сообщили родителям, что их сын погиб, и его необходимо узнать. Мать парня говорит, что он был избит.

"Далее дело закрыли, судмедэксперт установил, что умер он от "сердечной недостаточности". Похоронили Андрея как гражданского, не на Аллее Славы, без почестей и без военных капелланов", — пишет "Галицкий корреспондент".

Комментарий полиции о смерти военного в Ивано-Франковске

"На днях на линию "102" поступило сообщение о том, что по улице Иоанна Павла II лежит неизвестный мужчина без сознания. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа. 27-летнему мужчине медики в течение часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Военнослужащий скончался на месте", — рассказали в полиции в комментарии Galka.if.ua

Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия, опросили родственников и свидетелей, которые сообщили, что мужчина двигался к подъезду дома и внезапно упал.

Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

Предварительно, согласно данным судебно-медицинского вскрытия, причиной смерти военнослужащего является острая коронарная недостаточность, внезапная смерть.

Напомним, что в селе Чайки в Киевской области погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной смерти стало неосторожное обращение с гранатой.