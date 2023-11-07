В Івано-Франківську на вулиці раптово помер військовий — коментар поліції

Військовий, який раптово помер на вулиці Івано-Франківська. Фото: Telegram/Galka.if.ua

На одній з вулиць в Івано-Франківську неподалік власного дому знайшли тіло 27-річного військового Андрія Войцеховського. Хлопець перебував на війні з початку вторгнення, а 1 листопада приїхав у відпустку.

Про це пише Zaxid.net.

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Військовий раптово помер на вулиці

2 листопада на вул. Івана Павла ІІ поблизу під'їзду будинку в Івано-Франківську знайшли непритомного військовослужбовця.

Незважаючи на реанімаційні заходи медиків, 27-річний хлопець помер. За цим фактом поліція розпочала розслідування.

Відомо, що військовий з початку повномасштабного вторгнення перебував на фронті, а 1 листопада приїхав у відпустку до рідного міста.

ЗМІ пишуть, що в день смерті він пішов до товариша допомагати робити ремонт, але додому так і не повернувся. Пізно ввечері до нього додому прийшли правоохоронці і повідомили батькам, що їхній син загинув, і його необхідно упізнати. Матір хлопця говорить, що він був дуже побитий.

"Далі справу закрили, судмедесперт встановив, що помер він від "серцевої недостатності". Поховали Андрія як цивільного, не на Алеї Слави, без почестей і без військових капеланів", — пише "Галицький кореспондент".

Коментар поліції щодо смерті військового в Івано-Франківську

"Днями на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Івана Павла ІІ лежить невідомий чоловік без свідомості. На місце прибули медики та слідчо-оперативна група. 27-річному чоловіку медики упродовж години проводили реанімаційні заходи, утім врятувати його не вдалося. Військовослужбовець помер на місці", — розповіли у поліції у коментарі Galka.if.ua

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події, опитали родичів та свідків, які повідомили, що чоловік рухався до під’їзду будинку та раптово впав.

Наразі поліція призначила судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Попередньо, згідно з даними судово-медичного розтину, причиною смерті військовослужбовця є гостра коронарна недостатність, раптова коронарна смерть.

Нагадаємо, що у селі Чайки Київської області загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Причиною смерті стало необережне поводження з гранатою.