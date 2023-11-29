В ГУР рассказали детали расследования по отравлению жены Буданова
В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о начале расследования по отравлению своих сотрудников и жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны. В настоящее время ведомство изучает обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера ГУР Андрея Юсова.
Кто отравил Марианну Буданову
"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование", — заявил Юсов, отметив, что расследование проводится собственными силами.
Спикер добавил, что его проводит следственный отдел внутренней службы безопасности. После установления обстоятельств будет принято решение о привлечении дополнительных правоохранительных ведомств и передаче материалов в судебные.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Марианну Буданову отравили ртутью. Впоследствии Андрей Юсов подтвердил такую информацию.
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