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В ГУР рассказали детали расследования по отравлению жены Буданова

29 ноября 2023 22:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГУР рассказали детали расследования по отравлению жены Буданова
Марианна Буданова, супруга главы ГУР Кирилла Буданова. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о начале расследования по отравлению своих сотрудников и жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны. В настоящее время ведомство изучает обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера ГУР Андрея Юсова.

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"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование", — заявил Юсов, отметив, что расследование проводится собственными силами.

Спикер добавил, что его проводит следственный отдел внутренней службы безопасности. После установления обстоятельств будет принято решение о привлечении дополнительных правоохранительных ведомств и передаче материалов в судебные.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Марианну Буданову отравили ртутью. Впоследствии Андрей Юсов подтвердил такую информацию.

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