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В ГУР розповіли деталі розслідування щодо отруєння дружини Буданова

29 листопада 2023 22:26
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Ілля Рябінін
редактор
В ГУР розповіли деталі розслідування щодо отруєння дружини Буданова
Маріанна Буданова, дружина голови ГУР Кирила Буданова. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про початок розслідування щодо отруєння своїх співробітників та дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни. Наразі відомство вивчає обставини інциденту.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на спікера ГУР Андрія Юсова. 

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"За фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочато й триває внутрішнє розслідування", — заявив Юсов, зазначивши, що розслідування наразі проводиться власними силами.

Речник додав, що його проводить слідчий відділ внутрішньої служби безпеки. Після встановлення обставин буде ухвалено рішення про залучення додаткових правоохоронних відомств та передачу матеріалів до судових органів.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про те, що Маріанну Буданову отруїли ртуттю. Згодом Андрій Юсов підтвердив таку інформацію. 

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