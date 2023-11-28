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В ГУР підтвердили отруєння дружини Буданова

28 листопада 2023 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ГУР підтвердили отруєння дружини Буданова
Маріанна Буданова. Фото: Social Media
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ГУР підтвердило отруєння дружини очільника української розвідки Кирила Буданова. Як відомо, її отруїли важкими металами.

Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомило у коментарі для "Радіо Свобода".

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"Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується", — зауважив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що інформація, яку опублікували українські ЗМІ, є правдивою. Щодо деталей, то в ГУР їх пообіцяли повідомити пізніше. 

Раніше ми писали про те, що вже ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, що під час контрнаступу на Харківщині він перебував у зоні бойових дій разом з військовими ГУР. Зокрема, для того, щоб знайти способи їх підбадьорити.

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