В ГУР підтвердили отруєння дружини Буданова

Маріанна Буданова. Фото: Social Media

ГУР підтвердило отруєння дружини очільника української розвідки Кирила Буданова. Як відомо, її отруїли важкими металами.

Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомило у коментарі для "Радіо Свобода".

Читайте також:

Що кажуть в ГУР

"Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується", — зауважив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що інформація, яку опублікували українські ЗМІ, є правдивою. Щодо деталей, то в ГУР їх пообіцяли повідомити пізніше.

Раніше ми писали про те, що вже ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, що під час контрнаступу на Харківщині він перебував у зоні бойових дій разом з військовими ГУР. Зокрема, для того, щоб знайти способи їх підбадьорити.