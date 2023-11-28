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В ГУР подтвердили отравление жены Буданова

28 ноября 2023 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГУР подтвердили отравление жены Буданова
Марианна Буданова. Фото: Social Media
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ГУР подтвердило отравление жены главы украинской разведки Кирилла Буданова. Как известно, ее отравили тяжелыми металлами.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщило в комментарии "Радио Свобода".

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"Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Сейчас она проходит уже завершающийся курс лечения", — отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

Он добавил, что информация, опубликованная украинскими СМИ, является правдивой. Что касается деталей, то в ГУР их пообещали сообщить позже.

Ранее мы писали о том, что уже ведется расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, что во время контрнаступления в Харьковской области он находился в зоне боевых действий вместе с военными ГУР. В частности, для того чтобы найти способы их подбодрить.

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