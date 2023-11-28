Дружину голови ГУР Буданова отруїли, — ЗМІ

Маріанна Буданова. Фото: із соцмереж

Дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі вона перебуває під пильним наглядом лікарів.

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на джерела в розвідці.

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Нещодавно у дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Вона була госпіталізована і наразі вже завершує курс лікування.

"Ці речовини, якими вона була отруєна, жодним чином не використовуються в побуті і військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — зазначили джерела у розвідці.

Кирило Буданов разом з дружиною. Фото: із соцмереж

Раніше Кирило Буданов розповідав в інтерв'ю ЗМІ, що його дружина проживає разом з ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.

Наразі вже ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, ще влітку ЗМІ та представники ГУР повідомляли, що на Кирила Буданова було здійснено як мінімум десять замахів. Останній був 29 травня, коли балістичні ракети обстріляли штаб-квартиру Головного управління розвідки на Рибальському острові.