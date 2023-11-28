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Жену главы ГУР Буданова отравили, — СМИ

28 ноября 2023 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Жену главы ГУР Буданова отравили, — СМИ
Марианна Буданова. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на источники в разведке.

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Недавно у жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Она была госпитализирована и уже завершает курс лечения.

"Эти вещества, которыми она была отравлена, никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — отметили источники в разведке.

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Кирилл Буданов вместе с супругой. Фото: из соцсетей

Ранее Кирилл Буданов рассказывал в интервью СМИ, что его супруга проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хоть и не работает в ГУР.

В настоящее время ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Напомним, еще летом СМИ и представители ГУР сообщали, что на Кирилла Буданова было совершено как минимум десять покушений. Последний был 29 мая, когда баллистические ракеты обстреляли штаб-квартиру Главного управления разведки на Рыбальском острове.

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