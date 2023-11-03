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В Сумской области нашли оружие, которое украли из воинской части

3 ноября 2023 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской области нашли оружие, которое украли из воинской части
Оружие, которое похитили из воинской части. Фото: t.me/dsr_npu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Сумской области правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы. Их украли из воинской части.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Похищенное оружие и боеприпасы

"В рамках проведения системных мероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия во время действия правового режима военного положения, работники Национальной полиции установили место незаконного хранения значительного количества боеприпасов на территории Сумской области. Также установили, что к этому причастны четверо жителей города Конотоп и место схрона — территория одного из гаражных кооперативов", — говорится в сообщении.

Изъято оружие и боеприпасы в Сумской области
Изъятое оружие и боеприпасы. Фото: t.me/dsr_npu

С ноября оперативники управления стратегических расследований в Сумской области вместе со следователями следственного управления областной полиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ провели обыски в помещениях гаражей, а также в автомобилях и местах проживания правонарушителей.

Правоохранители изъяли боеприпасы, составляющие к ним и взрывчатые вещества:

  • восемь автоматов Калашникова (АК-74);
  • два пулемета Калашникова (ПКМ);
  • 2443 патрона калибра 7,62 мм и 5,45 мм;
  • восемь ручных гранат и запали к ним;
  • 76 магазинов в АК, ПКМ и СИД;
  • 11 штык-ножей;
  • девять дымовых гранат и т.д.
Правоохранители на месте происшествия в Сумской области
Правоохранители на месте происшествия. Фото: t.me/dsr_npu

По предварительной информации, оружие и боеприпасы были похищены из одной из воинских частей Сумской области. Их направили на исследование.

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Пост Департамента стратегических расследований Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала двух коллаборанток по оккупационному "управлению соцполитики РФ". Оно действовало на территории Херсона после захвата города.

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