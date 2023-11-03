У Сумській області знайшли зброю, яку викрали з військової частини

Зброя, яку викрали з військової частини. Фото: t.me/dsr_npu

У Сумській області правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю та боєприпаси. Їх викрали з військової частини.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Викрадена зброя та боєприпаси

"У рамках проведення системних заходів із протидії нелегальному обігу зброї під час дії правового режиму воєнного стану, працівники Національної поліції встановили місце незаконного зберігання значної кількості боєприпасів на території Сумської області. Також встановили, що до цього причетні четверо мешканців міста Конотоп і місце схрону — територія одного із гаражних кооперативів", — йдеться у повідомленні.

Вилучена зброя та боєприпаси. Фото: t.me/dsr_npu

З листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області разом зі слідчими слідчого управління обласної поліції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ провели обшуки у приміщеннях гаражів, а також в автомобілях та за місцями мешкання правопорушників.

Правоохоронці вилучили боєприпаси, складові до них та вибухові речовини:

вісім автоматів Калашникова (АК-74);

два кулемети Калашникова (ПКМ);

2443 набої калібру 7,62 мм та 5,45 мм;

вісім ручних гранат та запали до них;

76 магазинів до АК, ПКМ та СВД;

11 багнет-ножів;

дев'ять димових гранат тощо.

Правоохоронці на місці події. Фото: t.me/dsr_npu

За попередньою інформацією, зброя та боєприпаси були викрадені з однієї з військових частин Сумської області. Їх направили на дослідження.

Допис Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала двох колаборанток з окупаційного "управління соцполітики РФ". Воно діяло на території Херсона після захоплення міста.