В США убийца Флойда в тюрьме получил ножевое ранение

Бывший полицейский США Дерек Шовин. Фото: соцсети

В США бывший полицейский Дерек Шовин получил тяжелое ножевое ранение. Это произошло в тюрьме, где он отбывает наказание в виде 22,5 лет тюрьмы из-за убийства Джорджа Флойда при задержании в 2020 году.

Об этом пишет The New York Times ссылаясь на два собственных источника.

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Так, бюро тюрем США подтвердило, что 24 ноября в федеральной тюрьме в Тусоне (штат Аризона) было совершено нападение на заключенного.

Там не назвали имя раненого, а в заявлении Бюро говорится, что сотрудники тюрьмы локализовали инцидент и приняли "меры по спасению жизни", после чего пострадавшего госпитализировали.

Посещение учреждения, в котором содержится около 380 заключенных, приостановлено.

Известно, что ранее адвокат бывшего полицейского Дерека Шовина настаивал на том, чтобы его не размещали в общей камере, поскольку он может стать "мишенью".

Напомним, что 22 ноября между США и Канадой в Нью-Йорке, у Ниагарского водопада, прогремел взрыв. В результате стало известно о двух погибших. Правоохранители расследуют такой инцидент, как попытку террористической атаки.

Кроме того, мы писали, что самолет военно-морских сил Соединенных Штатов приводился на мелководье и заливы Канеохе после того, как вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло на базе морской пехоты на Гавайях.