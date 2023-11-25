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У США вбивця Флойда у в'язниці отримав ножове поранення

25 листопада 2023 14:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У США вбивця Флойда у в'язниці отримав ножове поранення
Колишній поліцейський США Дерек Шовін. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У США колишній поліцейський Дерек Шовін отримав тяжке ножове поранення. Це сталося у в'язниці, де він відбуває покарання у вигляді 22,5 років ув'язнення через вбивство Джорджа Флойда при затриманні у 2020 році. 

Про це пише The New York Times посилаючись на два власні джерела.

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Так, бюро в'язниць США підтвердило, що 24 листопада, у федеральній в'язниці в Тусоні, що в штаті Аризона, було скоєно напад на ув'язненого.

Там не назвали ім'я пораненого, а у заяві Бюро йдеться, що співробітники в'язниці локалізували інцидент і вжили "заходів із порятунку життя", після чого потерпілого ушпиталили.

Наразі відвідування установи, в якій утримується близько 380 ув'язнених, призупинено.

Відомо, що раніше адвокат колишнього поліцейського Дерека Шовіна наполягав, щоб його не розміщували в загальній камери, оскільки він може стати "мішенню".

Нагадаємо, що 22 листопада між США і Канадою в Нью-Йорку, біля Ніагарського водоспаду, прогримів вибух. Внаслідок цього стало відомо про двох загиблих людей. Правоохоронці розслідують такий інцидент, як спробу терористичної атаки.

Крім того, ми писали, що літак військово морських сил Сполучених Штатів приводнився на мілководді затоки Канеохе після того, як вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Це відбулося на базі морської піхоти на Гаваях.

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