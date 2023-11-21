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У США літак морської піхоти ледь не потонув разом з членами екіпажу

21 листопада 2023 07:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У США літак морської піхоти ледь не потонув разом з членами екіпажу
Літак ВМС США у воді. Фото: Hawaii News Now
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Літак військово морських сил Сполучених Штатів приводнився на мілководді затоки Канеохе після того, як вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Це відбулося на базі морської піхоти на Гаваях.

Про це повідомляє Hawaii News Now.

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Інцидент стався в понеділок, коли літак P-8 Poseidon здійснював посадку. Після інциденту літак частково був зануреним у воду.

Влада підтвердила, що на борту літака було дев'ять осіб, і всі вони дісталися до берега неушкодженими. За словами військових, у той час екіпаж проводив "звичайне навчання".

Характеристики літака Boeing P8 Poseidon

Boeing P8 Poseidon є військовим літаком спостереження та патрулювання.

Експерт з авіабудування Пітер Форман висловив думку, що це сталося через те, що злітно-посадкова смуга в Канеохе коротша, ніж мала би бути. Погана погода та вітер Кона також могли зіграти свою роль.

"Пілот, ймовірно, не поставив літак там, де він хотів, на злітно-посадковій смузі", — сказав Форман. 

Розслідування інциденту триває.

Раніше ми повідомляли, що над Середземним морем під час військової підготовки розбився військовий літак США. Внаслідок цього загинули п’ять американських військовослужбовців.

Нагадуємо, що у Сполучених Штатах пілот авіакомпанії Alaska Airlines під час рейсу спробував заглушити двигуни літака. Такі дії могли призвести до смерті всіх пасажирів та екіпажу. 

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