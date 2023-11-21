У США літак морської піхоти ледь не потонув разом з членами екіпажу
Літак військово морських сил Сполучених Штатів приводнився на мілководді затоки Канеохе після того, як вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Це відбулося на базі морської піхоти на Гаваях.
Про це повідомляє Hawaii News Now.
В США ледь не потонув літак
Інцидент стався в понеділок, коли літак P-8 Poseidon здійснював посадку. Після інциденту літак частково був зануреним у воду.
Влада підтвердила, що на борту літака було дев'ять осіб, і всі вони дісталися до берега неушкодженими. За словами військових, у той час екіпаж проводив "звичайне навчання".
Характеристики літака Boeing P8 Poseidon
Boeing P8 Poseidon є військовим літаком спостереження та патрулювання.
Експерт з авіабудування Пітер Форман висловив думку, що це сталося через те, що злітно-посадкова смуга в Канеохе коротша, ніж мала би бути. Погана погода та вітер Кона також могли зіграти свою роль.
"Пілот, ймовірно, не поставив літак там, де він хотів, на злітно-посадковій смузі", — сказав Форман.
Розслідування інциденту триває.
Раніше ми повідомляли, що над Середземним морем під час військової підготовки розбився військовий літак США. Внаслідок цього загинули п’ять американських військовослужбовців.
Нагадуємо, що у Сполучених Штатах пілот авіакомпанії Alaska Airlines під час рейсу спробував заглушити двигуни літака. Такі дії могли призвести до смерті всіх пасажирів та екіпажу.
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