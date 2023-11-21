В США самолет морской пехоты чуть не утонул вместе с членами экипажа
Самолет военно-морских сил Соединенных Штатов приводился на мелководье залива Канеохе после того, как вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло на базе морской пехоты на Гавайях.
Об этом сообщает Hawaii News Now.
В США чуть не утонул самолет
Инцидент произошел в понедельник, когда самолет P-8 Poseidon совершал посадку. После инцидента самолет частично был погружен в воду.
Власти подтвердили, что на борту самолета находились девять человек, и все они добрались до берега невредимыми. По словам военных, в то время экипаж проводил "обычную учебу".
Характеристики самолета Boeing P8 Poseidon
Boeing P8 Poseidon является военным самолетом наблюдения и патрулирования.
Эксперт по авиастроению Питер Форман высказал мнение, что это произошло из-за того, что взлетно-посадочная полоса в Канеохе короче, чем должна быть. Плохая погода и ветер Кона могли сыграть свою роль.
"Пилот, вероятно, не поставил самолет там, где он хотел, на взлетно-посадочной полосе", — сказал Форман.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что над Средиземным морем во время военной подготовки разбился военный самолет США. В результате погибли пять американских военнослужащих.
Напомним, что в Соединенных Штатах пилот авиакомпании Alaska Airlines во время рейса попытался заглушить двигатели самолета. Такие действия могли привести к смерти всех пассажиров и экипажа.
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