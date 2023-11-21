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В США самолет морской пехоты чуть не утонул вместе с членами экипажа

21 ноября 2023 07:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США самолет морской пехоты чуть не утонул вместе с членами экипажа
Самолет ВМС США в воде. Фото: Hawaii News Now
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Самолет военно-морских сил Соединенных Штатов приводился на мелководье залива Канеохе после того, как вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло на базе морской пехоты на Гавайях.

Об этом сообщает Hawaii News Now.

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В США чуть не утонул самолет

Инцидент произошел в понедельник, когда самолет P-8 Poseidon совершал посадку. После инцидента самолет частично был погружен в воду.

Власти подтвердили, что на борту самолета находились девять человек, и все они добрались до берега невредимыми. По словам военных, в то время экипаж проводил "обычную учебу".

Характеристики самолета Boeing P8 Poseidon

Boeing P8 Poseidon является военным самолетом наблюдения и патрулирования.

Эксперт по авиастроению Питер Форман высказал мнение, что это произошло из-за того, что взлетно-посадочная полоса в Канеохе короче, чем должна быть. Плохая погода и ветер Кона могли сыграть свою роль.

"Пилот, вероятно, не поставил самолет там, где он хотел, на взлетно-посадочной полосе", — сказал Форман.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что над Средиземным морем во время военной подготовки разбился военный самолет США. В результате погибли пять американских военнослужащих.

Напомним, что в Соединенных Штатах пилот авиакомпании Alaska Airlines во время рейса попытался заглушить двигатели самолета. Такие действия могли привести к смерти всех пассажиров и экипажа.

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