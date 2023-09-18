Американські військові "загубили" винищувач F-35: мережа вибухнула мемами
У неділю, 17 вересня, у США під час військових навчань трапилася аварія за участі винищувача F-35. Пілотові вдалося катапультуватися, але літак знайти не можуть та просять місцевих жителів долучитися до пошуків.
Про це заявили в пресслужбі Об'єднаної бази Чарльстона.
У США шукають винищувач F-35
Подія трапилася під час навчально-тренувального польоту на базі морської піхоти поряд із містом Чарльстон. Під час аварії пілотові вдалося благополучно катапультувався, однак літак замість того, щоб звалитися на землю, відлетів в невідомому напрямку.
Як відомо, винищувача F-35B Lighting II коштує 100 мільйонів доларів і у відомстві закликали місцевих мешканців долучитись до пошуків.
"Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти нашим командам із пошуку F-35, зателефонуйте в Оперативний центр захисту бази за номером 843-963-3600", — йдеться у повідомленні.
Як люди відреагували на зникнення винищувача
Поки відповідні служби розбираються у всіх нюансах цієї події, мережа вибухнула мемами про зниклий літак.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.