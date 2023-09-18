Американські військові "загубили" винищувач F-35: мережа вибухнула мемами

Винищувач F-35. Фото: ПС США

У неділю, 17 вересня, у США під час військових навчань трапилася аварія за участі винищувача F-35. Пілотові вдалося катапультуватися, але літак знайти не можуть та просять місцевих жителів долучитися до пошуків.

Про це заявили в пресслужбі Об'єднаної бази Чарльстона.

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Подія трапилася під час навчально-тренувального польоту на базі морської піхоти поряд із містом Чарльстон. Під час аварії пілотові вдалося благополучно катапультувався, однак літак замість того, щоб звалитися на землю, відлетів в невідомому напрямку.

Як відомо, винищувача F-35B Lighting II коштує 100 мільйонів доларів і у відомстві закликали місцевих мешканців долучитись до пошуків.

"Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти нашим командам із пошуку F-35, зателефонуйте в Оперативний центр захисту бази за номером 843-963-3600", — йдеться у повідомленні.

Як люди відреагували на зникнення винищувача

Поки відповідні служби розбираються у всіх нюансах цієї події, мережа вибухнула мемами про зниклий літак.

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Меми про зниклого винищувача F-16 у США. Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.