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Американские военные "потеряли" истребитель F-35: сеть взорвалась мемами

18 сентября 2023 09:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Американские военные "потеряли" истребитель F-35: сеть взорвалась мемами
Истребитель F-35. Фото: ВС США
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 17 сентября, в США во время военных учений произошла авария с участием истребителя F-35. Пилоту удалось катапультироваться, но самолет найти не могут и просят местных жителей приобщиться к поискам.

Об этом заявили в пресс-службе Объединенной базы Чарльстона.

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Событие произошло во время учебно-тренировочного полета на базе морской пехоты рядом с городом Чарльстон. Во время аварии пилоту удалось благополучно катапультироваться, однако самолет вместо того, чтобы свалиться на землю, улетел в неизвестном направлении.

Как известно, истребитель F-35B Lighting II стоит 100 миллионов долларов и в ведомстве призвали местных жителей приобщиться к поискам.

"Если у вас есть любая информация, которая может помочь нашим командам по поиску F-35, позвоните в Оперативный центр защиты базы по номеру 843-963-3600", говорится в сообщении.

поиск истребителя F-35 в США

Как люди отреагировали на исчезновение истребителя

Пока соответствующие службы разбираются во всех нюансах этого события, сеть взорвалась мемами о пропавшем самолете.

поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter
поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter
поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter
поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter
поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter
поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter
поиски истребителя F-35 в США
Мемы о пропавшем истребителе F-16 в США. Фото: Twitter

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Бельгии будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана обеспечить Украину самолетами этого типа и подготовку персонала для их обслуживания.

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