В СБУ назвали имена захватчиков, которые причастны к репрессиям против украинцев в Херсоне

Российский оккупант в Херсоне. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение двум российским генералам, которые командовали подавлением мирных протестов во время оккупации Херсона. Правоохранители также назвали имена захватчиков, которые причастны к репрессиям против мирных людей.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ удалось установить личности еще 14 российских военных, причастных к массовым репрессиям против мирных украинцев во время оккупации Херсона.

"Среди них командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии, генерал-майор Михаил Калупин. Именно он весной 2022 года командовал подавлением мирных акций протеста в Херсоне против российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Тогда к участникам украинского движения российские оккупанты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К тому же захватчики били мирных жителей резиновыми дубинками. Некоторые украинцы получили даже огнестрельные ранения.

Во время мирного протеста российские войска похищали его участников и отвозили в пыточные, которые были обустроены в захваченных зданиях Херсона. Правоохранители установили, что таким образом оккупанты посадили по меньшей мере 11 человек.

Преступный приказ на силовой разгон украинцев Калупин отдал российскому генералу Дмитрию Пешакову. Тогда он занимал должность командира усиленной тактической группы 606 центра специального назначения северокавказского округа войск Росгвардии.

В этих мероприятиях также участвовали:

полковник Александр Науменко — заместитель начальника управления федеральной службы войск Росгвардии по Ростовской области;

полковник Григорий Зан — начальник штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии;

подполковник Дмитрий Гапонов — начальник оперативного отделения, заместитель начальника штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

Рядовой личный состав оккупационной группировки:

Даниленко Эдуард Константинович;

Джиганов Ринат Мовлитбердиевич;

Дуйсенгалиев Мирхан Нуржанович;

Куулар Найдан Георгиевич;

Масол Владислав Игоревич;

Мирзалиев Адил Фазилович;

Совбанов Салман Кульмурзаевич;

Турышев Сергей Михайлович;

Унегов Александр Николаевич.

Подозрение для оккупантов

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили 14 фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные группой лиц)", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления места пребывания оккупантов и привлечения к ответственности.

Российские оккупанты, которым объявили подозрение. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины объявила новое подозрение бывшему директору российского телеканала Russia Today. Он призывал жестоко убивать украинских детей.