СБУ оголосила підозру проросійському блогеру, який коригував ракетні удари окупантів

Проросійський блогер Сергій Лебедєв. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ. Він також коригував ракетні удари окупантів по Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про зловмисника

Правоохоронці зібрали докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва, який відомий під псевдонімом "Лохматий". Наразі він переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

Фігурант працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст пропагандистського інформагентства "РИА Новости".

За вказівкою спецслужби РФ зловмисник займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України. Для цього Лебедєв створив прокремлівський Telegram-канал із загальною аудиторією у понад 30 тисяч користувачів.

Він підшукував інформаторів з-поміж підписників. Фігурант збирав інформацію про місця базування українських військових, а також локації критичної та соціальної інфраструктури країни.

"Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами "С-300" восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинуло сім мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина", — йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що Лебедєв залучив до співпраці мешканця Закарпаття. Він розповідав блогеру, де розташовані військові частини на території регіону.

"Лохматий" також брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово захоплених районів України. Він дискредитував вище військово-політичне керівництво України та підтримував Кремль.

Підозра блогеру

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Підозра зловмиснику. Фото: СБУ

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк. Після цього фігурант втік до Закарпаття.

Також ми писали, що СБУ вдалося затримати ворожого інформатора, який намагався зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом. Правоохоронці затримали його у прифронтових районах Донецької області.