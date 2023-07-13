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СБУ объявила подозрение пророссийскому блогеру, который корректировал ракетные удары оккупантов

13 июля 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение пророссийскому блогеру, который корректировал ракетные удары оккупантов
Пророссийский блогер Сергей Лебедев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, который стал агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о злоумышленнике

Правоохранители собрали доказательства подрывной деятельности пророссийского блогера Сергея Лебедева, известного под псевдонимом "Лохматый". Сейчас он скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Фигурант работает на ФСБ как "внештатный" журналист пропагандистского информагентства "РИА Новости".

По указанию спецслужбы РФ злоумышленник занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого Лебедев создал прокремлевский Telegram-канал с общей аудиторией более 30 тысяч пользователей.

Он подыскивал информаторов среди подписчиков. Фигурант собирал информацию о местах базирования украинских военных, а также локации критической и социальной инфраструктуры страны.

"Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами "С-300" осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок", — говорится в сообщении.

СБУ установило, что Лебедев привлек к сотрудничеству жителя Закарпатья. Он рассказывал блогеру, где расположены воинские части на территории региона.

"Лохматый" также принимал участие в подготовке для росТВ заказных сюжетов из временно захваченных районов Украины. Он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и поддерживал Кремль.

Подозрение блогеру

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия во временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", — говорится в сообщении.

СБУ
Подозрение злоумышленнику. Фото: СБУ
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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал оккупантам захватить Северодонецк. После этого фигурант сбежал в Закарпатье.

Также мы писали, что СБУ удалось задержать вражеского информатора, пытавшегося сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Правоохранители задержали его в прифронтовых районах Донецкой области.

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