СБУ викрила інформатора РФ, який планував зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом

Російський інформатор. Фото: СБУ

СБУ вдалося затримати ворожого інформатора, який намагався зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом. Правоохоронці затримали його у прифронтових районах Донецької області.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Відомо, що злочинець збирав дані для росіян щодо місць тимчасової дислокації й пересування підрозділів Сил оборони у Краматорську.

"Насамперед він намагався відслідкувати маршрути руху української бронетехніки, яка залучена до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, у тому числі під Бахмутом. Отримані відомості фігурант дистанційно передавав учаснику підконтрольного агресору "мдб днр". Для комунікації використовував один з месенджерів", — йдеться у повідомленні.

Затримання злочинця. Фото: СБУ

Сам запропонував співпрацю

Його було затримано у місті під час виконання чергового завдання від окупантів. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який добровільно запропонував росіянам співпрацювати проти України.

"За попередньою інформацією, "на контакт" з агресором він вийшов через один з прокремлівських Телеграм-каналів. Для збору розвідданих фігурант залучив ще двох мешканців міста, які приховано спостерігали за локаціями українських захисників як пересічні громадяни", — додали у пресслужбі.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за "надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань".

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше слідчі оголосили підозру чоловіку, який під час окупації міста Балаклія добровільно обійняв посаду так званого "бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС військової цивільної адміністрації Харківськой области". Він затримував та допитував громадян.