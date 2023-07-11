Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow СБУ разоблачила информатора РФ, который планировал сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом arrow

СБУ разоблачила информатора РФ, который планировал сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом

11 июля 2023 15:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СБУ разоблачила информатора РФ, который планировал сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом
Российский информатор. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

СБУ удалось задержать вражеского информатора, пытавшегося сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Правоохранители задержали его в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Чем занимался предатель

Известно, что преступник собирал данные для россиян о местах временной дислокации и передвижении подразделений Сил обороны в Краматорске.

"Прежде всего, он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая привлечена к контрнаступательным операциям ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом. Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору "мдб днр". Для коммуникации использовал один из мессенджеров", — говорится в сообщении.

null
Задержание преступника. Фото: СБУ

Сам предложил сотрудничество

Он был задержан в городе во время выполнения очередного задания от оккупантов. Им оказался 48-летний местный житель, добровольно предложивший россиянам сотрудничать против Украины.

"По предварительной информации, "на контакт" с агрессором он вышел через один из прокремлевских Телеграмм-каналов. Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, которые скрыто наблюдали за локациями украинских защитников как рядовые граждане", — добавили в пресс-службе.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за "оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее следователи объявили подозрение мужчине, который во время оккупации города Балаклея добровольно вступил в должность так называемого "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД военной гражданской администрации Харьковской области". Он задерживал и допрашивал граждан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз