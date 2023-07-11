СБУ разоблачила информатора РФ, который планировал сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом

Российский информатор. Фото: СБУ

СБУ удалось задержать вражеского информатора, пытавшегося сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Правоохранители задержали его в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Известно, что преступник собирал данные для россиян о местах временной дислокации и передвижении подразделений Сил обороны в Краматорске.

"Прежде всего, он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая привлечена к контрнаступательным операциям ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом. Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору "мдб днр". Для коммуникации использовал один из мессенджеров", — говорится в сообщении.

Задержание преступника. Фото: СБУ

Сам предложил сотрудничество

Он был задержан в городе во время выполнения очередного задания от оккупантов. Им оказался 48-летний местный житель, добровольно предложивший россиянам сотрудничать против Украины.

"По предварительной информации, "на контакт" с агрессором он вышел через один из прокремлевских Телеграмм-каналов. Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, которые скрыто наблюдали за локациями украинских защитников как рядовые граждане", — добавили в пресс-службе.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за "оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее следователи объявили подозрение мужчине, который во время оккупации города Балаклея добровольно вступил в должность так называемого "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД военной гражданской администрации Харьковской области". Он задерживал и допрашивал граждан.