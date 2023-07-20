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У СБУ назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти українців у Херсоні

20 липня 2023 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У СБУ назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти українців у Херсоні
Російський окупант у Херсоні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру двом російським генералам, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. Правоохоронці також назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти цивільних.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ вдалося встановити особи ще 14 російських військових, які були причетні до масових репресій проти мирних українців під час окупації Херсона.

"Серед них командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії генерал-майор Михайло Калупін. Саме він навесні 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту у Херсоні проти російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

Тоді до учасників українського руху російські окупанти застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ. До того ж загарбники били цивільних гумовими кийками. Деякі українці отримали навіть вогнепальні поранення.

Під час мирного протесту російські війська викрадали його учасників та відвозили до катівень, які були облаштовані у захоплених будівлях Херсона. Правоохоронці встановили, що таким чином окупанти ув'язнили щонайменше 11 людей.

Злочинний наказ на силовий розгін українців Калупін віддав російському генералу Дмитру Пєшакову. Тоді він обіймав посаду командира посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення північнокавказького округу військ Росгвардії.

У цих заходах також брали участь:

  • полковник Олександр Науменко — заступник начальника управління федеральної служби військ Росгвардії по Ростовській області;
  • полковник Григорій Зан — начальник штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії;
  • підполковник Дмитро Гапонов — начальник оперативного відділення, заступник начальника штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

Рядовий особовий склад окупаційного угруповання:

  • Даниленко Едуард Костянтинович;
  • Джиганов Рінат Мовлітбердийович;
  • Дуйсенгалієв Мірхан Нуржанович;
  • Куулар Найдан Георгійович;
  • Масол Владислав Ігорьович;
  • Мірзалієв Аділ Фазилович;
  • Совбанов Салман Кульмурзайович;
  • Туришев Сергій Михайлович;
  • Унегов Олександр Миколайович.

Підозра для окупантів

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 14 фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб)", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування окупантів та притягнення до відповідальності.

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Російські окупанти, яким оголосили підозру. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила нову підозру колишньому директору російського телеканалу Russia Today. Він закликав жорстоко вбивати українських дітей.

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