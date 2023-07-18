СБУ оголосила другу підозру ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей

Ексдиректор Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила нову підозру колишньому директору російського телеканалу Russia Today. Він закликав жорстоко вбивати українських дітей.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ задокументувала нові злочини Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

"Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в "Ютуб" і "Телеграм", які налічують декілька сотень тис. підписників", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили ексдиректору Russia Today нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Кузнєцова-Красовського до відповідальності. Фігурант переховується від правосуддя.

В СБУ нагадали, що в лютому 2023 року пропагандиста РФ було засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ Росії. Він звітував спецслужбі про атаку на кафе у Краматорську 27 червня.

Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ. Він також коригував ракетні удари окупантів по Україні.