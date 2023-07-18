СБУ оголосила другу підозру ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей
Служба безпеки України оголосила нову підозру колишньому директору російського телеканалу Russia Today. Він закликав жорстоко вбивати українських дітей.
Про це повідомляє СБУ.
Підозра ексдиректору Russia Today
СБУ задокументувала нові злочини Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.
"Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в "Ютуб" і "Телеграм", які налічують декілька сотень тис. підписників", — йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ оголосили ексдиректору Russia Today нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Кузнєцова-Красовського до відповідальності. Фігурант переховується від правосуддя.
В СБУ нагадали, що в лютому 2023 року пропагандиста РФ було засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ Росії. Він звітував спецслужбі про атаку на кафе у Краматорську 27 червня.
Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ. Він також коригував ракетні удари окупантів по Україні.