СБУ объявила второе подозрение экс-директору Russia Today, который призывал убивать украинских детей
Служба безопасности Украины объявила новое подозрение бывшему директору российского телеканала Russia Today. Он призывал жестоко убивать украинских детей.
Об этом сообщает СБУ.
Подозрение экс-директору Russia Today
СБУ задокументировала новые преступления Антона Кузнецова-Красовского, который призывал к геноциду украинцев.
"Так, в одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в "Ютуб" и "Телеграмм", которые насчитывают несколько сотен тыс. подписчиков", — говорится в сообщении.
Следователи СБУ объявили экс-директору Russia Today новое подозрение по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенном с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Кузнецова-Красовского к ответственности. Фигурант скрывается от правосудия.
В СБУ напомнили, что в феврале 2023 года пропагандист РФ был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ России. Он отчитывался спецслужбе об атаке на кафе в Краматорске 27 июня.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, который стал агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.