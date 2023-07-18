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СБУ объявила второе подозрение экс-директору Russia Today, который призывал убивать украинских детей

18 июля 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила второе подозрение экс-директору Russia Today, который призывал убивать украинских детей
Экс-директор Russia Today Антон Кузнецов-Красовский. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение бывшему директору российского телеканала Russia Today. Он призывал жестоко убивать украинских детей.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ задокументировала новые преступления Антона Кузнецова-Красовского, который призывал к геноциду украинцев.

"Так, в одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в "Ютуб" и "Телеграмм", которые насчитывают несколько сотен тыс. подписчиков", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ объявили экс-директору Russia Today новое подозрение по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенном с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Кузнецова-Красовского к ответственности. Фигурант скрывается от правосудия.

В СБУ напомнили, что в феврале 2023 года пропагандист РФ был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ России. Он отчитывался спецслужбе об атаке на кафе в Краматорске 27 июня.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, который стал агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.

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