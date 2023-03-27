Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow В Ровенской области сообщили подозрение директору компании, который незаконно добывал гранит arrow

В Ровенской области сообщили подозрение директору компании, который незаконно добывал гранит

27 марта 2023 10:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
За совершенное подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ровенской области сообщили подозрение директору компании. Его обвиняют в незаконной добыче ископаемых с ущербом государству в 114 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Подробности

"Как установили работниками управления стратегических расследований в Ровенской области и следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области, в течение определенного времени руководитель компании организовал добычу полезных ископаемых путем взрыва. При этом знал, что действие лицензии закончилось, а новое разрешение никто не получал", — говорится в сообщении.

Директор компании продолжал давать приказы о проведении массовых взрывов, понимая незаконность своих действий. С месторождения было добыто более 34 000 кубических метров гранита, а государству нанесен 114 млн грн ущерба.

В рамках уголовного производства мужчине сообщили подозрение по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры доложено о подозрении руководителю предприятия. Его подозревают в присвоении средств в особо крупных размерах.

Также мы писали, что сотрудники полиции разоблачили еще одну коррупционную схему, к которой причастны должностные и должностные лица государственных органов. Правоохранители установили, что чиновник КГГА продавал торговые места на рынках столицы.

Добавим, по материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший эту должность с октября 2021 по июль 2022 года. Речь идет о Геннадии Лагуте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:09 Известная украинская фотограф проведет фотосессию на вокзале Киева: куда пойдут средства

11:06 Украина существенно сократила госдолг

11:04 В Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов

Новина з фото

11:02 Племянница принцессы Дианы вышла замуж: фото и подробности церемонии

10:45 В Одессе реставрировали уникальную дубовую дверь конца XIX века

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:40 Мудрика раскритиковали после поражения сборной Украины в Англии

10:40 Бывшему командиру донецкого "Беркута" объявили подозрение: детали

10:32 Экс-премьер Болгарии рассказал, какую сумму удалось заработать стране на оружии для Украины

10:21 Из-за ухудшения погодных условий враг завел корабли в пункты базирования

10:19 Украинские танкисты завершили обучение в Британии на Challenger 2

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Новина з відео

23:57 В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

20:03 В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

Новина з відео

19:04 В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:07 Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

06:00Как привлечь путина к ответственности: история ордеров на арест глав государств

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Актуальное по теме

None 27 Март 11:09

Известная украинская фотограф проведет фотосессию на вокзале Киева: куда пойдут средства

None 27 Март 11:09

Украина существенно сократила госдолг

None 27 Март 11:04

В Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов

None 27 Март 11:02

Племянница принцессы Дианы вышла замуж: фото и подробности церемонии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB