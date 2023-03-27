В Ровенской области сообщили подозрение директору компании, который незаконно добывал гранит

За совершенное подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

В Ровенской области сообщили подозрение директору компании. Его обвиняют в незаконной добыче ископаемых с ущербом государству в 114 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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"Как установили работниками управления стратегических расследований в Ровенской области и следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области, в течение определенного времени руководитель компании организовал добычу полезных ископаемых путем взрыва. При этом знал, что действие лицензии закончилось, а новое разрешение никто не получал", — говорится в сообщении.

Директор компании продолжал давать приказы о проведении массовых взрывов, понимая незаконность своих действий. С месторождения было добыто более 34 000 кубических метров гранита, а государству нанесен 114 млн грн ущерба.

В рамках уголовного производства мужчине сообщили подозрение по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры доложено о подозрении руководителю предприятия. Его подозревают в присвоении средств в особо крупных размерах.

Также мы писали, что сотрудники полиции разоблачили еще одну коррупционную схему, к которой причастны должностные и должностные лица государственных органов. Правоохранители установили, что чиновник КГГА продавал торговые места на рынках столицы.

Добавим, по материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший эту должность с октября 2021 по июль 2022 года. Речь идет о Геннадии Лагуте.