У Рівненській області повідомили підозру директору товариства, який незаконно видобував граніт

За скоєне підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

У Рівненській області повідомили підозру директору товариства. Його звинувачують у незаконному видобуванні копалин зі збитками державі у 114 млн грн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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"Як встановили працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області, упродовж певного часу керівник товариства організував видобування корисних копалин шляхом вибуху. При цьому знав, що дія ліцензії закінчилася, а новий дозвіл ніхто не отримував", — йдеться у повідомленні.

Директор товариства продовжував видавати накази про проведення масових вибухів, розуміючи незаконність своїх дій. З родовища було видобуто понад 34 000 кубічних метрів граніту, а державі завдані 114 млн грн збитків.

У межах кримінального провадження чоловіку повідомили підозру за ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства. Його підозрюють у привласненні коштів в особливо великих розмірах.

Також ми писали, що працівники поліції викрили ще одну корупційну схему, до якої причетні посадові та службові особи державних органів. Правоохоронці встановили, що посадовець КМДА продавав торгові місця на ринках столиці.

Додамо, за матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року. Йдеться про Геннадія Лагуту.