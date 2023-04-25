В Полтавской области задержали преступную группу, которая осуществляла аферы по продаже автомобилей

Задержанные мужчины и работники полиции. Фото: Нацполиция

В Полтавской области Нацполиция разоблачила преступную группу, зарабатывавшую на аферах по продаже автомобилей. От действий правонарушителей пострадали волонтеры и военнослужащие.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Преступная схема по продаже автомобилей

"Организатором преступной схемы оказался ранее судимый за имущественные преступления 24-летний житель Кременчуга. К своей деятельности он привлек трех мужчин в возрасте от 20 до 25 лет. Злоумышленники размещали объявления о продаже авто на Интернет-платформе, брали задаток, а затем исчезали", — говорится в сообщении.

Аферисты неоднократно принимали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд армии на передовой.

Сотрудники полиции установили, что в период с марта по ноябрь 2022 года фигуранты обманули 13 граждан.

Организатору преступной схемы и его подельникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Задержанные мужчины и полицейские. Фото: Нацполиция

Оружие, которое изъяли у фигурантов. Фото: Нацполиция

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала корректировщика вражеского огня. Он "наводил" артудары россиян по военным объектам в области.

Также мы писали, что в Хмельницкой области СБУ разоблачила руководство больницы на массовом изготовлении фиктивных медсправок. Они выдавали их для уклонистов.

Добавим, в Черкассах ФСБ завербовала женщину, собиравшую информацию о Силах обороны в регионе. Также предательница получила задачу устроившихся на работу в орган местного самоуправления.