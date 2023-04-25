У Донецькій області затримали коригувальника, який допомагав росіянам обстрілювати військові об'єкти

Співробітники СБУ та затриманий коригувальник. Фото: СБУ

У Донецькій області СБУ затримала коригувальника ворожого вогню. Він "наводив" артудари росіян по військових об'єктах в області.

Про це повідомляє СБУ.

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Як коригувальник співпрацював з окупантами

"Служба безпеки викрила ще одного поплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", — йдеться у повідомленні.

Поплічник агресора збирав для російських окупантів інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Особливо противника цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ.

Коригувальник ворожого вогню також передавав росіянам координати базування українських військових на території регіону. Потім за його "наводкою" окупанти здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів.

СБУ затримала правопорушника

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання. Кіберфахівці встановили, що фігурант підтримував комунікацію з ворогом через "зв’язкового" — представника створеної окупантами "міліції ЛНР".

Співробітники СБУ та затриманий коригувальник. Фото: СБУ

"За його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж", — йдеться у повідомленні.

Обшук у коригувальника

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для листування з окупантами.

СБУ провела обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Листування коригувальника з окупантами. Фото: СБУ

Листування коригувальника з окупантами. Фото: СБУ

Як покарають зловмисника

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Черкасах ФСБ завербувала жінку, яка збирала інформацію про Сили оборони у регіону. Також зрадниця отримала завдання влаштувалися на роботу у орган місцевого самоврядування.

Також ми писали, що СБУ спіймала у столиці мешканку Донецької області, яка з 2014 року працювала на "ДНР". У Київ вона переїхала 2022-го року і намагалася оформити документи для виїзду за кордон.