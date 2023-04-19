СБУ повідомила підозру пропагандисту, який був радником Стрєлкова

Пропагандист Ігор Дусь, якому оголосили підозру. Фото: СБУ

СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся. Фігурант публічно заперечує існування української державності. Колаборант у 2014 році був радником російського терориста Стрєлкова-Гіркіна та зараз позиціонує себе як "православний публіцист".

Про це повідомляє СБУ.

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Зловмисник очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ. Після окупації Криму фігурант втік на тимчасово захоплену територію українського півострова.

Ігор Дусь був постійним гостем ефірів російських телеканалів. Він виступав у ролі політичного або релігійного експерта. Колаборант виправдовував агресію РФ.

"Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в Москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань РФ і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам. Крім того, він активно "розганяв" наративи Кремля щодо "утисків" представників УПЦ (МП) і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха Кирила", — йдеться у повідомленні.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі Дусь перебуває на території країни-агресора. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ судитимуть двох зрадників України. Вони допомагали російській ФСБ здійснювати хакерські атаки.

Також ми писали, що СБУ затримала у Києві "фіксера", який допомагав РФ створювати фейки про війну в Україні. Зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів.