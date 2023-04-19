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СБУ сообщила подозрение пропагандисту, который был советником Стрелкова

19 апреля 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ сообщила подозрение пропагандисту, который был советником Стрелкова
Пропагандист Игорь Дусь, которому сообщили подозрение. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

СБУ собрала доказательную базу подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся. Фигурант публично отрицает существование украинской государственности. Коллаборант в 2014 году был советником российского террориста Стрелкова-Гиркина и сейчас позиционирует себя как "православный публицист".

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленник возглавляет общественную организацию "Народный собор", которая является украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой РПЦ. После оккупации Крыма фигурант скрылся на временно захваченной территории украинского полуострова.

Игорь Дусь являлся постоянным гостем эфиров российских телеканалов. Он выступал в качестве политического или религиозного эксперта. Коллаборант оправдывал агрессию РФ.

"После полномасштабного вторжения Дусь уже в Москве публично восхвалял участников оккупационных группировок РФ и призывал бойцов ВСУ не сопротивляться захватчикам. Кроме того, он активно "разгонял" нарративы Кремля о "притеснениях" представителей УПЦ (МП) и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла", — говорится в сообщении.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В настоящее время Дусь находится на территории страны-агрессора. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, по материалам СБУ будут судить двух предателей Украины. Они помогали российской ФСБ совершать хакерские атаки.

Также мы писали, что СБУ задержала в Киеве "фиксера", помогавшего РФ создавать фейки о войне в Украине. Злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов.

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