В Донецкой области задержали корректировщика, который помогал россиянам обстреливать военные объекты

Сотрудники СБУ и задержанный корректировщик. Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ задержала корректировщика вражеского огня. Он "наводил" артудары россиян по военным объектам в области.

Об этом сообщает СБУ.

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Как корректировщик сотрудничал с оккупантами

"Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Приспешник агрессора собирал для российских оккупантов информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении.

Особенно противника интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск.

Корректировщик вражеского огня также передавал россиянам координаты базирования украинских военных на территории региона. Затем по его "наводке" оккупанты совершали артиллерийские обстрелы военных объектов.

СБУ задержала правонарушителя

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи. Киберспециалисты установили, что фигурант поддерживал коммуникацию с врагом из-за "связного" — представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

Сотрудники СБУ и задержанный корректировщик. Фото: СБУ

"По его указаниям коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с детальным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер в одной из популярных соцсетей", — говорится в сообщении.

Обыск у корректировщика

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

СБУ произвела обыск у фигуранта. Фото: СБУ

Переписка корректировщика с оккупантами. Фото: СБУ

Переписка корректировщика с оккупантами. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленника

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили корректировщику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Черкассах ФСБ завербовала женщину, которая собирала информацию о Силах обороны в регионе. Также предательница получила задание устроившиеся на работу в орган местного самоуправления.

Также мы писали, что СБУ поймала в столице жительницу Донецкой области, которая с 2014 года работала на ДНР. В Киев она переехала в 2022 году и пыталась оформить документы для выезда за границу.