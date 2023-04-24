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У Хмельницькій області затримали лікарів, які виготовляли фіктивні довідки для ухилянтів

24 квітня 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області затримали лікарів, які виготовляли фіктивні довідки для ухилянтів
Працівники СБУ поряд з кабінетом головного лікаря. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області СБУ викрила керівництво лікарні на масовому виготовленні фіктивних меддовідок. Вони видавали їх для ухилянтів.

Про це повідомляє СБУ.

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"Служба безпеки ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та "списання" з військової служби за станом здоров’я", — йдеться у повідомленні.

СБУ
Співробітник СБУ поряд з кабінетом лікарів. Фото: СБУ

За оперативними даними, "прибуток" фігурантів сягав 150 тис. дол на місяць. До організації схеми причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі, що діяли у складі злочинної групи.

До своєї незаконної діяльності вони залучили шість "довірених" осіб. Ці люди підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон.

Від військовозобов'язаних чоловіків фігуранти отримували паспортні дані та передавали їх лікарям. Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та "меддовідок" щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності.

Вартість такої "послуги" становила від 2 до 10 тис. дол. 

Співробітники Служби безпеки задокументували майже 100 фактів оформлення підробки.

"Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. дол хабаря", — розповіли в СБУ.

СБУ провела обшуки у фігурантів

При обшуках у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявлено:

  • 7 млн у гривневому еквіваленті;
  • печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.
СБУ
Кошти, які виявили під час обшуку. Фото: СБУ
СБУ
Кошти, які виявили під час обшуку. Фото: СБУ
СБУ
Кошти, які виявили під час обшуку. Фото: СБУ

Як покарають правопорушників

На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, провідник поїзда "Запоріжжя — Перемишль" був затриманий за вивезення за кордону ухилянтів від призову. Для своєї злочинної схеми працівник Укрзалізниці обладнав схованку у вентиляційній системі.

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