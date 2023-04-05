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На Закарпатті ухилянтів вивозили в кареті швидкої: нова схема доправлення за кордон

5 квітня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Закарпатті викрито нову схему переправлення за кордон
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Закарпатті викрито нову схему доправлення за кордон ухилянів. Той, хто не хоче ставати на захист Батьківщини, вивозили у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram

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Організатори схеми перетинали пости з увімкненими проблисковими маячками та доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце. Далі ті переходили кордон самостійно.

У відомстві зазначили, що прикордонники вже затримали фельдшера на "гарячому" — при спробі переправки військовозобов'язаних. Його спільника зараз розшукують.

 

Зазначимо, в Україні з початку повномасштабної війни вже майже рік триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. І до військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від призову, можуть застосувати адміністративну та кримінальну відповідальність — від штрафу до позбавлення волі.

Нагадаємо, російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з країни.

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