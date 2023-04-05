На Закарпатті ухилянтів вивозили в кареті швидкої: нова схема доправлення за кордон

На Закарпатті викрито нову схему переправлення за кордон

На Закарпатті викрито нову схему доправлення за кордон ухилянів. Той, хто не хоче ставати на захист Батьківщини, вивозили у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

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Організатори схеми перетинали пости з увімкненими проблисковими маячками та доставляли своїх "пацієнтів" у потрібне місце. Далі ті переходили кордон самостійно.

У відомстві зазначили, що прикордонники вже затримали фельдшера на "гарячому" — при спробі переправки військовозобов'язаних. Його спільника зараз розшукують.

Зазначимо, в Україні з початку повномасштабної війни вже майже рік триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. І до військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від призову, можуть застосувати адміністративну та кримінальну відповідальність — від штрафу до позбавлення волі.

Нагадаємо, російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з країни.