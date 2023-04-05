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На Закарпатье уклонистов вывозили в карете скорой: новая схема переправки за границу

5 апреля 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Закарпатье разоблачена новая схема переправки за границу
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Закарпатье разоблачена новая схема доставки за границу уклонистов. Того, кто не хочет защищать Родину, вывозили в карете скорой помощи.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

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Организаторы схемы пересекали посты с включенными проблесковыми маячками и доставляли своих "пациентов" в нужное место. Дальше те переходили границу самостоятельно.

В ведомстве отметили, что пограничники уже задержали фельдшера на "горячем" при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника сейчас разыскивают.

 

Отметим, в Украине с начала полномасштабной войны уже почти год идет общая мобилизация в ряды ВСУ. И к военнообязанным мужчинам, уклоняющимся от призыва, могут применить административную и уголовную ответственность — от штрафа до лишения свободы.

Напомним, российские спецслужбы изымают паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из страны.

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